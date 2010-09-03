Винні у вибуху в Луганській лікарні №7 відшкодують 7 млн. грн.

Прокуратурою Луганської області за матеріалами кримінальної справи, порушеної за фактом вибуху 18 січня 2010 року у міській багатопрофільній лікарні №7, заявлено в інтересах Кабінету міністрів України, виконавчого комітету Луганської міської ради та обласної клінічної лікарні три позови до винних осіб лікарні №7 про відшкодування 6,8 млн. грн. заподіяної шкоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, це стосується виплаченої потерпілим за рахунок бюджетних коштів матеріальної допомоги, вартості пошкодженого приміщення і медичного обладнання та стаціонарного лікування потерпілих від злочину.

Довідка УНІАН. 18 січня ц. р. в Луганській лікарні №7 у лікарняному корпусі стався вибух кисневих балонів, внаслідок якого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. В епіцентрі вибуху перебували 22 людини, 16 із них загинули.

У липні прокуратура Луганської області висунула остаточне звинувачення у кримінальній справі про вибух у Луганській міській лікарні №7.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягуються головний лікар лікарні, заступник головного лікаря по господарській частині й начальник відділу з охорони праці. Їм інкримінуються ст. 271 ч.2 (порушення вимог законодавства про охорону праці, яке спричинило загибель людей) і ст.367 ч.2 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Ці статті передбачають покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі.