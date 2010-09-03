Кіровоградщина: податківці вилучили несертифікований спирт

В Кіровоградській області на автошляху Київ-Луганськ-Ізварине співробітники відділу податкової міліції Олександрійської ОДПІ зупинили два вантажних автомобіля, під час огляду яких було вилучено 7,5 тис. дал. рідини з характерним запахом спирту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в області.

Вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 3,2 млн. грн. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.204 Кримінального кодексу України.