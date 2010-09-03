Вінниччина: внаслідок ураження електрострумом загинув підліток

У селі Мазурівка Чернівецького району Вінницької області внаслідок ураження електрострумом загинув 14-річний підліток.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації, під час збирання винограду на присадибній ділянці пошкодженим електродротом під напругою було смертельно травмовано хлопця 1996 року народження.

Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть підлітка.