Вінниччина: внаслідок ураження електрострумом загинув підліток
16:30, 03 вересня 2010Новини регіонів
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Лікарі не змогли допомогти
У селі Мазурівка Чернівецького району Вінницької області внаслідок ураження електрострумом загинув 14-річний підліток.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації, під час збирання винограду на присадибній ділянці пошкодженим електродротом під напругою було смертельно травмовано хлопця 1996 року народження.
Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть підлітка.
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