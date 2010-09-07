У Києві створено Експертну раду щодо розвитку охорони здоров’я

У Києві з метою вирішення питань організаційного напрямку, що стосуються галузі охорони здоров’я, створено Експертну раду з питань розвитку галузі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

До складу Експертної ради увійшли: перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ, в.о. начальника Головного управління охорони здоров’я Володимир ЗАГОРОДНІЙ, головні спеціалісти ГУОЗ та головні лікарі лікувальних установ міста Києва.

Основними завданнями Експертної ради є:

- підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів реалізації політики на місцевому рівні з питань охорони здоров’я, консолідованого використання коштів, передбачених у бюджеті міста, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з розвитку галузі охорони здоров’я з метою їх раціонального та ефективного використання;

- сприяння узгодженій діяльності структурних підрозділів КМДА, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на місцевому рівні проектів з розвитку галузі охорони здоров’я;

- проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з розвитку галузі;

- участь у розробці нормативно-правових актів, програм та заходів з розвитку галузі тощо.

Засідання ради проводитиметься щонайменше один раз на місяць.