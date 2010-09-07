Донеччина: троє селян і лікар лікуються від сказу

У Донецькій області проходять лікування троє селян і лікар, потерпілі від вовчихи, хворої на сказ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, вночі 28 серпня в селі Улянівка Красноармійського району на городі вовчиха напала на людей, які охороняли поранену козу. Потерпілими виявилися чоловік, його син і племінник. Їх госпіталізували до Красноармійської центральної районної лікарні.

Після розтину тіла вовчихи було встановлено, що тварина була хвора на сказ.

Того самого дня ветеринарного лікаря, який проводив розтин, також було госпіталізовано до Красноармійської центральної районної лікарні з діагнозом «садна обох кистей». Лікар був інфікований через контакт з трупом вовчихи, хворої на сказ.

У МНС відзначили, що стан здоров`я усіх постраждалих задовільний, вони проходять необхідний курс лікування.