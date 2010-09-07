Херсонщина: в аварії моторного човна загинула людина

В Херсонській області в аварії моторного човна одна людина загинула, іншу врятувало камбоджійське морське судно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 6 вересня в Голопристанському районі близько 19:45 моторний човен ”Прогрес” з двома людьми на борту рухався з району села Стара Збур’ївка на рибну ловлю. За кермом човна перебував 25-річний житель зазначеного села та його товариш. Через сильну хвилю, човен почав тонути, набираючи в себе воду. Коли човен занурився в воду, потерпілі попливли до найближчого буя № 66 другого коліна Херсонського морського каналу. Водій човна зумів вибратися на буй та закріпити себе своїм одягом, а його пасажир через деякий час пішов на дно. У цей час поблизу рухався в напрямку м. Херсона теплохід ”Tuna”, під прапором Королівства Камбоджа, з якого було відправлено шлюпку для порятунку людини. О 21:45 постраждалий був піднятий на борт судна. Стан його здоров’я задовільний.

Ведеться слідство щодо всіх обставин інциденту.