У Харкові бастують проти підвищення пенсійного віку

У Харкові на площі Свободи прихильники Блоку Юлії Тимошенко пікетують будівлю облдержадміністрації з вимогою не підвищувати пенсійний вік для жінок, тарифи на житлово-комунальні послуги, а також відхилити проект нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько трьохсот активістів БЮТ тримають державні прапори, символіку БЮТ та ВО «Батьківщина», а також транспаранти з написами «Стоп комунальному та газовому свавіллю», «На кладовище раніше, ніж на пенсію», «Податковий кодекс – палач малого та середнього бізнесу», «Реформи Януковича та Тігіпка – голод і холод!».

В акції протесту також беруть участь кілька представників Народного руху України та громадської організації «Зелений фронт».

Рух транспорту по вулиці Сумській не перекривався. За додержанням правопорядку під час акції стежать близько 30 працівників міліції.