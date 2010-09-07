Кіровоградщина: знешкодженню підлягають 1,5 тис. т пестицидів

На території Кіровоградщини зберігаються 1,5 тис. тонн небезпечних пестицидів, які підлягають утилізації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту цивільного захисту МНС України Василь КВАШУК, який сьогодні в Кіровограді бере участь у зборах посадових осіб органів державної влади, відповідальних за цивільний захист населення.

За його словами, всього в Україні законсервовані 21 тис. тонн пестицидів та отрутохімікатів, питома вага яких зосереджена на території Вінниччини, решта – рівномірно поділена між іншими областями.

«Але є кілька регіонів, де утилізація пестицидів проведена майже повністю, наприклад, в Хмельницькій області залишилось знешкодити лише 200 тонн, невеликі частини – в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській областях», - зауважив В.КВАШУК.

Він зазначив, що востаннє масштабне перезатарення небезпечних відходів у Кіровоградській області відбулось в 2008 році, коли утилізували 200 тонн пестицидів.

«Найбільша проблема у бракові коштів. Криза суттєво зменшила надходження до Фонду охорони навколишнього середовища, звідки повинні виділятись гроші на проведення робіт зі знешкодження пестицидів», - повідомив В.КВАШУК.

Водночас, він наголосив, що МНС вважає за необхідне звільнити територію України від складованих отрутохімікатів протягом 5 років. «Утилізація відбувається на спеціалізованому підприємстві в Сумській області. Західні ж області за міжнародними програмами вивозять пестициди для знешкодження закордон, у Польщу, Німеччину», зауважив В. КВАШУК.

За його словами, утилізація 1 кілограма небезпечних відходів коштує в середньому близько 25 грн.