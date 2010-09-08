На Дніпропетровщині не вистачає 4 тис. лікарів

В медичних закладах Дніпропетровщини не вистачає 4 тис. лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ.

За її словами, в основному дефіцит лікарів стосується сільських районів.

Зокрема, укомплектованість лікарями-педіатрами у районах становить від 76% до 50%. А в Юр’ївському районі області взагалі відсутній лікар-педіатр.

При цьому В.ГІНЗБУРГ зазначила, що щороку на Дніпропетровщині розподіляються після закінчення навчання 200 молодих спеціалістів-медиків.

За її словами, однією з причин, чому молоді фахівці не приживаються у сільських лікарнях є відсутність житла.

«В цьому році сільські райони почали цілеспрямовано виділяти житло для молодих лікарів. До кінця року квартири отримають молоді спеціалісти в Межівському, Софієвському та Царичанському районах», - зазначила В.ГІНЗБУРГ.