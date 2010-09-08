У Севастополі стався виток неочищених стоків у ґрунт

7 вересня у Гагарінському районі Севастополя на території садово-городнього товариства „Рибак-7”, через довготривалу експлуатацію стався порив підземного залізобетонного каналізаційного колектора (діаметр 1200 мм) з витоком неочищених стічних вод у ґрунт, в кількості близько 1000 м куб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на час проведення аварійно-відновних робіт КП „Севміськводоканал” обмежено подачу питної води, до санітарно обґрунтованих норм, у Гагарінський та Ленінський райони міста.

Станом на 7 годину ранку 8 вересня аварійно-відновлювальні роботи тривають. До них залучено аварійні бригади КП „Севміськводоканал” у кількості 10 чол. та 2 од. техніки.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в м. Севастополь.