У Донецьку внаслідок вибуху побутового газу загинула людина

О 20 год. 32 хв. 7 вересня в м. Донецьк на території приватного домоволодіння в літній кухні, через порушення правил експлуатації газового обладнання, стався вибух побутового газу з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок вибуху загинула 1 особа та зруйновано будівлю літньої кухні.

О 22 год. 17 хв. двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.