Івано-Франківщина: на подолання ВІЛ/СНІДу виділили 5 млн. грн.

Івано-Франківська обласна рада виділила 4,847 млн. гривень для профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу в 2010-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Програмі «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в області на 2010-2015 роки», яку ухвалила облрада на 40-ій сесії. Засоби будуть спрямовані на боротьбу з ВІЛ-інфекцією, лікування, нагляд і підтримку хворих в Івано-Франківській області. Планується, що реалізація програми «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в області на 2010-2015 роки» забезпечить соціально-психологічну підтримку хворих, вільний доступ до консультацій і безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію.

Обсяг фінансування з обласного бюджету на 2010 рік становить 57 тис. гривень, на 2011 рік - 920 тис. гривень, на 2012 рік - 930 тис. гривень, на 2013 - 2015 року - по 980 тис. гривень. Ще 9,353 млн. гривень будуть виділені з міських бюджетів. А всього на виконання Програми до 2015 року передбачено 14 млн.200 тис. гривень.

Виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу підтримувати статус України як країни, в якій немає поліомієліту; довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення до 2015 року; припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи тощо.