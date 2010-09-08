Дніпропетровщина: придбано 156 слухових апаратів для хворих дітей
За кошти обласного бюджету
На Дніпропетровщині за кошти обласного бюджету придбано 156 слухових апаратів на суму 715 тис. грн. для слухопротезування туговухих дітей області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ.
Вона зазначила, що апарати закуплено в рамках обласної програми «Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини на період до 2015 року».
Також, за її словами, придбано 13 систем для унікальної в Україні кохлеарної імплантації (сучасна високотехнологічна система заходів та технічних пристроїв, що направлена на відновлення відсутнього фізичного слуху у людини) на суму 2,756 млн. грн.
«Передові технології відновлення розладів слуху, які наразі можуть реалізовуватись на Дніпропетровщині, дотепер були доступні лише за кордоном. Завдяки реалізації новітніх технологій в медицині хворі діти нашої області мають можливість за бюджетні кошти отримати лікування, що раніше для більшості не було доступним», - зазначила В.ГУНЗБУРГ. Вона уточнила, що за кордоном середня вартість однієї аналогічної операції коштує близько 20 тис. євро.
В рамках обласної програми «Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини на період до 2015 року» цього року також виділено близько 2,6 млн. грн. для лікування дітей-інвалідів, хворих на епілепсію, ДЦП, гемофілію, вірусні гепатити та хронічну ниркову недостатність.