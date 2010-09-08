ЮНІСЕФ подарував обладнання дітям-інвалідам Хмельниччини

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) подарував Хмельницькому центру реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" два велотренажери, бігову доріжку, сухий плавальний басейн, дошку Євмінова та два ноутбуки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Фонду, керівник проекту з розвитку соціальних послуг для дітей Влад ЛАШКО, це обладнання надано ЮНІСЕФ у рамках реалізації спільного проекту Європейського Союзу та представництва Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з розвитку превентивних соціальних послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

"Названий проект реалізується у Хмельницькій області і покликаний створити модель реформування існуючої системи догляду за дітьми, що засновується на базі інтернатних закладів у нову модель догляду за дітьми, в центрі якої є сім’я, а також різні форми альтернативного виховання (прийомна сім’я, патронатне виховання)", - зазначив він.

В.ЛАШКО висловив сподівання, що обладнання, на закупівлю якого витрачено близько 40 тисяч гривень, стане в нагоді для фізичного (розвитку опорно-рухового апарату) та розумового розвитку дітей з особливими потребами.