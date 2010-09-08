На Дніпропетровщині проведуть диспансеризацію учнів із сіл

На Дніпропетровщині до кінця жовтня буде проведена диспансеризація всіх учнів сільських шкіл.

Про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомила начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ.

За її словами, в кожному з 22 сільських районів області наразі працюють бригади дитячих лікарів вузької спеціалізації, які виявляють захворювання школярів на ранніх стадіях розвитку.

„Кожна дитина буде обстежена і отримає необхідні рекомендації. У разі потреби школярів направлять для безоплатного лікування до обласної дитячої клінічної лікарні в Дніпропетровськ”, - зазначила В.ГІНЗБУРГ.

Також, за її словами, кожну сільську школу відвідає бригада стоматологів, а в спортивних школах буде проведено поглиблені обстеження дітей фахівцями фізкультурних диспансерів.

В.ГІНЗБУРГ повідомила, що на Дніпропетровщині на диспансерному обліку перебувають 250 тис. дітей, більшість з яких мешкають у сільській місцевості.