У Криму вилучили партію марихуани вартістю 1 млн. грн.

У Керчі (Крим) правоохоронці вилучили з обороту партію марихуани, вартість якої перевищує 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК, у вересні 2010 року співробітникам відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків м. Керчі стала надходити інформація про те, що місцевий житель на території свого домоволодіння займається вирощуванням рослин, що містять наркотичні речовини.

У ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного було виявлено 435 кущів конопель заввишки до трьох метрів. Крім того, у домоволодінні зловмисника "сушилася" безліч зірваних кущів конопель, для їх вилучення співробітникам міліції знадобилися три мішки. Також було виявлено близько 3,5 кг "сухого", готового до вживання "зілля".

У результаті проведених заходів з незаконного обороту вдалося вилучити велику партію марихуани, загальна оцінна вартість якої перевищує 1 млн. грн., зазначили в ГУ МВД в Криму.

Ніде не працюючий житель Керчі понесе покарання відповідно до ст.ст. 309 і 310 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п`яти до семи років позбавлення волі.