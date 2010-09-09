У Києві назріла необхідність перебудови охорони здоров’я

У Києві на сьогодні гостро назріла необхідність проведення масштабних системних перетворень в галузі охорони здоров’я.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ на засіданні Громадської гуманітарної ради, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, основними передумовами для проведення системних структурних реформ є, по перше, незадовільний стан здоров`я громадян, і, по друге - неспроможність національної системи охорони здоров`я забезпечити доступність, якість та своєчасність надання медичних послуг.

«Основними першочерговими проблемними питаннями галузі є і залишаються пріоритетність розвитку первинної медико-санітарної допомоги, необхідність чіткого розмежування рівнів надання медичної допомоги та підвищення економічної ефективності бюджетних та позабюджетних ресурсів в системі охорони здоров’я міста Києва», – зазначив О.ПОПОВ.

Пріоритетність розвитку первинної медико-санітарної допомоги обумовлена тим, що 80% усіх звернень за медичною допомогою починаються та закінчуються на первинному рівні. Це стосується, перш за все, сімейної медицини, як фундаменту цієї ланки, що дасть змогу досягти ефективності, якості і доступності охорони здоров`я.

За словами О.ПОПОВА, запровадження у Києві інституту сімейного лікаря допоможе знизити навантаження на амбулаторно-поліклінічну мережу та посилити профілактику захворюваності серед населення, що в цілому значною мірою покращить загальний стан здоров’я мешканців міста.

«Сьогодні ми маємо ситуацію, коли люди приходять за отриманням первинної медико-санітарної допомоги в поліклініки або в стаціонарні лікарняні установи тоді, коли в них вже з’явились якісь проблеми зі здоров’ям», - зазначив О.ПОПОВ.

Він повідомив, що перша амбулаторія сімейного лікаря, розташована у новому житловому будинку, відкриється вже в жовтні поточного року.

Загалом, за інформацією Головного управління охорони здоров’я КМДА, наразі у місті функціонують 25 закладів, які працюють на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини в усіх районах міста, окрім Подільського та Святошинського. На 129 посадах лікарів загальної лікарської практики/сімейної медицини працює 107 фізичних осіб, укомплектованість становить 84%. Кількість прикріпленого населення на територіальних дільницях сімейних лікарів коливається від 1600 до 1800 осіб.