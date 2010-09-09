У Хмельницькому хірурги провели унікальну операцію, видаливши кулю з сонної артерії 15-річного хлопця, у якого стріляли з пневматичної зброї.

Як повідомив кореспонденту УНІАН завідувач відділення судинної хірургії Хмельницької обласної лікарні Юрій ДУДЧИК, подібні операції проводяться дуже рідко.

“Випадок унікальний тим, що він досі не був описаний у спеціальній літературі. Сонна артерія - це судина, що живить головний мозок. Будь-яке її перетискання на тривалий час, а тим більше, якщо б куля провалилася в просвіт сонної артерії, спричинило б тромб. Так куля частково пробила судину і застрягла у стінці. На щастя, не відірвалися тромби, а ми спрацювали, як належить”, - зазначив він.

Він додав, що під час операції поради надавали консультанти з інституту хірургії та трансплантології України. Наразі стан пацієнта задовільний.