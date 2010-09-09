Прикарпаття: затверджено обласну програму «Цукровий діабет»

На Прикарпатті затверджено обласну цільову програму «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки вартістю понад 146 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН програма затверджена з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, інвалідності та смертності від цукрового діабету, поліпшення профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на Прикарпатті.

На 2010-2013 роки програма передбачає фінансування 146427,5 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 11221,9 тис. грн., з обласного 58564,1 тис. грн., з місцевих бюджетів – 76641,5 тис. грн.

Виконання основних положень програми дасть змогу знизити рівень первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет; знизити рівень смертності внаслідок ускладнень; зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важкими гіпоглікемічним станом щороку на 10% та зменшити кількість випадків ампутацій стопи, гангрени, ретинопатії, зумовлених захворюванням на цукровий діабет.

Довідка УНІАН. Протягом 2008 року в Івано-Франківській області зареєстровано 30943 хворих на цукровий діабет, з них 4011 хворих, які потребують інсулінів. Щороку на Прикарпатті реєструється до 3000 нових випадків захворювання на цукровий діабет.