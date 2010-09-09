Херсонщина: директор підприємства обікрав інвалідів на 150 тис. грн.

У Херсонській області директор одного з підприємств Всеукраїнської організації інвалідів вкрав майже 150 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ в Херсонській області, працівники СБУ виявили та припинили протиправну діяльність директора одного з підприємств Всеукраїнської організації інвалідів, який привласнив більше 146 тисяч гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок бюджетних коштів надало фінансову допомогу місцевому підприємству Всеукраїнської організації інвалідів для придбання автотранспорту.

Спритник оформив купівлю двох автотранспортних засобів лише на папері. Перерахував на рахунок приватного підприємця кошти за поставку авто, після чого гроші зняв готівкою та використав на власні потреби.

Слідчі Служби безпеки України стосовно вказаної особи порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.