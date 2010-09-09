Кіровоградщина: дикі оси покусали 9 учнів

Вчора на території загальноосвітньої школи в с. Івано-Благодатне Кіровоградського району рій диких ос покусав дев’ятьох учнів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУМНС в Кіровоградській області.

Двоє 14-річних дівчат госпіталізовані до Кіровоградської центральної районної лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, ще сімом учням надано медичну допомогу на місці.

Працівники райвідділу ГУ МНС в області та фахівці районної СЕС знешкодили рій, осередок якого був під землею на подвір’ї навчального закладу.