Кіровоградщина: дикі оси покусали 9 учнів
17:37, 09 вересня 2010Новини регіонів
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На території школи
Вчора на території загальноосвітньої школи в с. Івано-Благодатне Кіровоградського району рій диких ос покусав дев’ятьох учнів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУМНС в Кіровоградській області.
Двоє 14-річних дівчат госпіталізовані до Кіровоградської центральної районної лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, ще сімом учням надано медичну допомогу на місці.
Працівники райвідділу ГУ МНС в області та фахівці районної СЕС знешкодили рій, осередок якого був під землею на подвір’ї навчального закладу.
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