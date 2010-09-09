Тернопільщина: батьки довели до алкоголізму свого сина

На Тернопільщині порушено кримінальну справу проти батьків, які довели до алкоголізму свого неповнолітнього сина.

Як повідомив під час прес-конференції перший заступник прокурора області Микола ЛЮШНЕНКО, у ході слідства встановлено, що хлопець з одного з сіл Лановецького району упродовж кількох років систематично доставлявся до лікарні з алкогольним отруєнням. Після обстеження медиками 15-річному хлопцеві встановили діагноз хронічний алкоголізм, за приписом прокурора він зараз поставлений на облік лікаря-нарколога.

«Хлопець був єдиним сином в сім’ї. Батьки зловживали спиртним, у домі були постійні застілля, до яких гості залучали і сина господарів. Ця сім’я вже б давно мала бути на контролі у відповідних служб. Ще дамо оцінку, чи бачили вчителі, що хлопець приходив до школи п’яним і якщо так – то чому не реагували», – зазначив М.ЛЮШНЕНКО.

За його даними, стосовно батьків порушено кримінальну справу за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Їх уже позбавлено батьківських прав.