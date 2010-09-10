Викрито лікарів, які продавали породіллям ліки

На Тернопільщині передано до суду кримінальну справу щодо лікарів обласного перинатального центру, які брали гроші з людей за препарат куросурф, що надається безкоштовно.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник прокурора області Олег КОМУНІЦЬКИЙ. За його даними, лікарів звинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві та вимаганні грошей.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2010 року у Тернополі викрили лікарів обласного перинатального центру, які від 7 породіль незаконно отримали 16 тис. грн. Кошти вони брали за куросурф – препарат, який дає можливість розкрити легені недоношеній дитині. Один укол такого препарату коштує 4 тис. грн., тому державна програма забезпечує кожний пологовий будинок цим препаратом безкоштовно. Лікарі ж пояснювали породіллям, що препарат дуже дорогий і що вони не мають можливості його застосувати, тому пропонували заплатити за нього кошти, частину з яких оформляли як благодійну допомогу.