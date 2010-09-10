У Краснодоні 6 школярів отруїлися бромом
11:13, 10 вересня 2010Новини регіонів
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Семикласник розбив скляну ампулу
У місті Краснодон Луганської області в одному з кабінетів середньої школи учень 7 класу (1998 р.н.) розбив скляну ампулу ємністю 50 мл, в якій зберігався бром.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок різкого випаровування рідини з ознаками отруєння до лікарні госпіталізовано 6 учнів.
На момент події в школі перебувало 518 осіб, які самостійно залишили приміщення.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
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