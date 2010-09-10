У Львові після ночі в міліції помер 31-річний чоловік

У Львові після ночі в райвідділі міліції помер молодий чоловік.

Про це повідомляє сайт програми новин “ТСН” телеканалу “1+1”.

За даними “ТСН”, Михайло Стадник 12 годин провів у райвідділі, а, вийшовши звідти, упав і помер. Смерть, за версією міліції, настала внаслідок черепно-мозкової травми. Рідні переконані, що затриманого у райвідділі катували, і доказ цього - півсотні синців.

Після ночі в райвідділі затриманого за підозрою у крадіжці вели на допит. Дорогою він упав і помер. Сестра загиблого Василина СТАДНИК наголосила, що синці у брата були навіть на п`ятах. мати Михайла Наталія СТАДНИК зауважила, що виглядав син так, "ніби був у бетономішалці".

Правозахисник Олег МИЦИК стверджує, що "на тілі Стадника було виявлено 51 точку дотику, тобто синці і забої, в тому числі в такому екзотичному місці, як п`ята".

Судмедексперт засвідчив синці на тілі М.Стадника, однак припустив, що вони могли утворитись від надання медичної допомоги, зокрема від непрямого масажу серця та дефібрилятора. Але медсестра, яка була на виклику, каже, що крім двох уколів, загиблому більше нічого не робили.

Свою причетність до синців на тілі М.Стадника у міліції спростовують, кажучи, що чоловік сам травмувався, коли грабував підвали. "Даний громадянин був у нетверезому стані і в нього були синці на руках, були сліди від уколів на внутрішній поверхні ліктьового суглоба", - заявив керівник Львівського міського управління міліції Станіслав БРОНЕВИЦЬКИЙ.

На руках у рідних М.Стадника відмова районної прокуратури у порушенні кримінальної справи щодо неправомірних дій міліції. Втім, обласна прокуратура уже скасувала це рішення. Зараз призначено додаткове медично-судове дослідження з приводу встановлення механізмів утворення тілесних ушкоджень на тілі М.Стадника.

Мати загиблого каже, що згідна навіть на ексгумацію, лише щоб вбивці були покарані.

М.Стадник не дожив місяць до своїх 32 років. Без батька залишився 6-річний син.