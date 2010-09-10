У Херсонській області немає полігонів для сміття

У Херсонській області немає полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) і комплексів з переробки й утилізації сміття, які б відповідали вимогам природоохоронного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, у Херсонській області на 702 населених пункту припадає 374 полігони загальним обсягом накопичення ТПВ 5,5 млн. тонн. При цьому загальний обсяг утворення ТПВ по області за один рік становить 409 тис. тонн, більшість з яких, як правило, накопичується в несанкціонованих місцях.

Із 374 виділених місцевими радами ділянок під полігони ТПВ на 62 ділянках є проекти землевідведення, на 66 держакти на право землекористування, а також один договір оренди ділянки під ТПВ. Проекти землевідведення ще на 49 звалищ перебувають у стадії розробки.

У Головному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області вважають, що оформлення ділянок під полігони ТПВ приверне інвесторів для їх облаштування, а також зупинить утворення стихійних звалищ. Крім того, ліміти на вивіз ТПВ на полігон можна одержати лише за умови офіційного оформлення земельних ділянок.