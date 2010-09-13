Кіровоградщина: врятували чоловіка, який впав у колодязь

У селищі Соколівське на Кіровоградщині бійці МНС допомогли учора вибратися з 18-метрового колодязя чоловіку, який потрапив туди, будучи напідпитку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Ніхто напевне не може сказати, скільки 37-річний чоловік пробув у закинутому колодязі, востаннє сусіди бачили його напередодні ввечері. Рятувальників викликали власники подвір’я, де знаходиться колодязь, коли вранці вийшли у двір і почули крики про допомогу.

Чоловік під час падіння отримав травми, однак про його госпіталізацію не повідомлялось.