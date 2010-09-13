У Києві поліпшать надання швидкої медичної допомоги?

У Києві з метою створення необхідних умов ефективної діяльності служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року затверджено План заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на 2010-2011 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

До плану заходів включено реконструкцію будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги на вул. Б. Хмельницького, 37-б; закупівлю медичного обладнання для Київської міської станції швидкої медичної допомоги; модернізацію автоматизованої диспетчерської системи «Швидка медична допомога», створення інформаційно-аналітичної системи «Єдиний медичний простір»; придбання автомобілів швидкої медичної допомоги; придбання діагностичного та гаражного обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів швидкої медичної допомоги; а також продовження розробки проектно-кошторисної документації на будівництво чи реконструкцію підстанцій швидкої медичної допомоги і визначення та відведення земельних ділянок під будівництво підстанцій швидкої медичної допомоги у Голосіївському, Шевченківському та Подільського районах.

Крім того, планом заходів передбачено придбання робочого одягу для медичного персоналу та водіїв швидкої медичної допомоги; а також придбання апаратури та обладнання для оснащення служби медицини катастроф для її функціонування, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.