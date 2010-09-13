Донеччина: втричі зросла кількість осередків сказу тварин

У Донецькій області цього року в 2,8 разу збільшилася кількість осередків сказу тварин.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на Головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

У повідомленні наголошується, що в 2010 році епізоотичним процесом зі сказу охоплено більш як 53% адміністративних територій області. Кількість осередків сказу тварин порівняно з аналогічним періодом 2009 року зросла на 43 випадки - до 67.

«Найбільш неблагополучна епізоотична ситуація щодо сказу склалася у Великоновоселківському, Волноваському, Артемівському, Костянтинівському районах, де зареєстровано до 10 осередків сказу. У структурі хворих тварин свійські і сільськогосподарські тварини склали 83%», - зазначив В.ДЕНИСЕНКО.

Він констатував, що в нинішньому році в Донецькій області мали місце випадки нападу на людей вовків у Новоазовському і Червоноармійському районах.

Постраждалим від укусів вовків призначений курс антирабічних щеплень, стан їх здоров`я задовільний.