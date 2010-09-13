У Севастополі п’яний чоловік забув на кладовищі 3-річну доньку

У Севастополі п’яний чоловік забув на кладовищі свою 3,5-річну названу доньку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з’ясувалося, що дитина разом зі співмешканцем заявниці, з ранку пішли гуляти до дитячого місцевого містечка „Лукомор’я”. А через деякий час чоловікові прийшла ідея поїхати на цвинтар та відвідати могили родичів. По дорозі чоловік купив горілки, щоб було чим пом’янути померлих... Під вечір чоловік прокинувся і почав шукати дитину, поінформувавши її матір про те, що трапилося.

Як зазначили в ДЗГ, дитину, яка заснула між могилами, вдалося знайти лише уночі, залучивши для пошуків військовослужбовців внутрішніх військ та кінолога із собакою.

За неналежне виконання батьківських обов’язків з виховання дитини матір буде притягнено до адміністративної відповідальності.