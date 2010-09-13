Діти у Євпаторії отруїлися макаронником?

Причиною отруєння 58 учнів євпаторійської школи №12 став непропечений макаронник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Євпаторії повідомив головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

«Причиною масового отруєння є порушення технології приготування їжі. Макаронник з м`ясом, з яйцями не дотримали», - сказав він.

46 дітей, які потрапили до лікарні з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція», перебувають у задовільному стані, стан ще 12 госпіталізованих дітей оцінюється як середньої тяжкості.

«У понеділок-вівторок почнеться масова виписка», - сказав головний санлікар.

Точний діагноз і продукт, що спричинив отруєння, медики назвуть за 2-3 дні. «Діагноз уточнюється. За 2-3 дні ми точно скажемо, який продукт спричинив захворювання, і яка інфекція у дітей. По посівах ми бачимо, що це не дизентерія, не сальмонельоз», - сказав С.РИЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 58 учнів 1-4 класів, які відвідували групу продовженого дня, потрапили до лікарні 10 вересня.