У Криму двох росіян змило хвилею в море

Хвиля змила двох росіян у Чорне море на Південному березі Криму - рятувальники знайшли тіло одного чоловіка, пошуки другого тривають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про загибель двох чоловік поблизу алуштинського села надійшла до рятувальників у першій половині дня 11 вересня.

Свідки інциденту розповіли, що чоловік переліз через огорожу, зайшов на буну, і його хвилею змило у морі. Другий, побачивши це, кинувся на допомогу, але його також накрила хвиля.

В автобусі на березі знайдені речі з документами загиблих, вони родом з Курська.

Рятувальники витягнули тіло одного чоловіка з води на берег. Тіло другого поки не знайдено. Пошуки в морі довелося припинити у другій половині дня суботи через шторм, їх продовжать сьогодні.

НП сталася у районі непристосованого для купання пляжу.