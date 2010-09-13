Одеська облрада ухвалила програму забезпечення питною водою

Одеська обласна рада затвердила комплексну програму забезпечення стабільного розвитку північних районів області на 2010-2015 роки, а також регіональну програму «Питна вода».

Як передає кореспондент УНІАН, головними цілями цих програм, як наголошували голова облради Микола СКОРИК і їх розробники, «є поступове подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку районів Одеської області, розвиток економічної бази північних районів, залучення інвестицій у пріоритетні сфери економіки», а також «забезпечення населення чистою питною водою».

Разом із тим депутатська більшість облради, ядро якої складають фракції Партії регіонів, ПСПУ і Партії пенсіонерів, заблокували ухвалення «Програми розвитку української мови, української культури і історичної свідомості громадян України на території Одеської області в 2010-2014 роках», запропонованої фракцією БЮТ.

Виступ лідера фракції БЮТ в облраді Сергія ВЕСЕЛОВА, який наголосив, шр ухвалення цієї програми «позитивно вплине на розвиток української мови і культури» в русифікованому регіоні, було зустрінуте у багнети функціонерами ПСПУ і Партії регіонів. За виділення на ці цілі 1,2 млн. грн. проголосували лише 32 депутати з фракцій БЮТ, «Нашої України» і групи «Відродження», решта 78 членів облради проголосували «проти» або утрималися.

Як повідомлялося, торік Одеська облрада виділила лише на підтримку обласних друкованих ЗМІ 4,75 млн. грн. Цього року на ці цілі спрямовано 5,6 млн. грн. Єдиним виданням, якому в другому півріччі обласна влада відмовила у фінансовій підтримці, виявилася найстаріша на півдні України обласна україномовна газета «Чорноморські новини». Порушивши норми чинного законодавства, новий голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК видав розпорядження «Про вихід Одеської облдержадміністрації зі складу співзасновників газети «Чорноморські новини» без обговорення з другим співзасновником - трудовим колективом редакції, за що був підданий публічній критиці з боку НСЖУ.

Напередодні виборчої кампанії у місцеві ради Е.МАТВІЙЧУК виступив із заявою, що в його плани входить введення російської мови як другої державної на регіональному рівні. При цьому він зазначив, що представники деяких організацій роблять йому зауваження, що він ігнорує державну мову, розмовляє російською. "Не треба нас учити любити Україну, я державну мову знаю краще, ніж вони", - заявив губернатор. У той же час він зазначив, що думає російською мовою, яка у нього "в крові".