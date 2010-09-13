У Дніпропетровську матері новонароджених отримають по 5 тис грн

У Дніпропетровську матері новонароджених 12 вересня, на День міста, малюків отримають по 5 тис. грн. фінансової допомоги від місцевої влади.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради.

Батькам кожного новонародженого буде видано спеціальний сертифікат з відміткою, що дитина народилася саме на День міста.

Традиція фінансової підтримки родин, в яких діти народились на День міста, започатковано в Дніпропетровську 2008 року. Місцева влада таким чином прагне стимулювати рівень народжуваності та виховувати патріотизм до рідного міста.

В 2008-2009 роках на День міста в Дніпропетровську народилося 44 хлопчики та 43 дівчинки. Їх батьки також отримали по 5 тис. грн. фінансової допомоги.