Рівненські міліціонери відкрили у своїй лікарні «соляну печеру»

У відомчій лікарні Рівненського обласного главку міліції відкрито унікальний лікувально-оздоровчий комплекс «Соляна печера».

Як передає кореспондент УНІАН, для її обладнання правоохоронці привезли з Криму понад 3 тисячі тон морської солі, яка містить всі необхідні мікроелементи для моделювання унікального мікроклімату.

Як зазначили у прес-службі ГУ МВС, відтепер тут оздоровлюватимуться не тільки працівники міліції, пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ, а й мешканці області.

За словами керівника обласної міліції Олега САЛА, будівництво безпосередньо соляної печери обійшлося у 160 тисяч гривень, не враховуючи витрат на ремонтні роботи. «Адже на місці, де зараз розташована галокамера, були підвальні складські приміщення. Кошти на цю благородну справу були виділені за рахунок надходжень від платних послуг, які надає рівненська лікарня УМВС. До облаштування комплексу долучилися і спонсори», - пояснив головний міліціонер області.

Він також повідомив, що є домовленість з обласним управлінням охорони здоров’я про проходження безкоштовно реабілітаційних курсів у соляній печері для важкохворих пацієнтів. Для рівнян та мешканців області сеанс у соляній печері, який триває 45 хвилин, коштуватиме 30 гривень, а для дітей - 15 грн.

Подібний оздоровчий комплекс відкрито вперше у системі органів внутрішніх справ України, зазначили у прес-службі.