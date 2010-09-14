Луцьк: оновили пологове відділення центральної райлікарні

Відкрито оновлене пологове відділення Луцької центральної районної лікарні. Коштом районного бюджету, тут проведено капітальний ремонт. Загальна вартість робіт становить понад 200 тис. грн.

Під час урочистого відкриття заступник голови облдержадміністрації Олександр БАШКАЛЕНКО передав у користування відділення медичне обладнання загальною вартістю майже 260 тис. грн., - повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Загалом же, з початку року Луцькою ЦРЛ було отримано в порядку централізованої поставки, у рамках виконання інвестиційного проекту "Забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами", медичне обладнання на суму 1 млн. 357 тис. грн. Крім того, оновлене пологове відділення матиме також і карету швидкої допомоги, на придбання якої з районного бюджету виділено 100 тис. грн.