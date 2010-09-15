У Криму електричками збито на смерть двох людей
12:29, 15 вересня 2010Новини регіонів
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Особи загиблих встановлюються
Жінка і чоловік загинули під колесами електропоїздів у Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, нещасні випадки сталися в Сімферопольському районі у другій половині дня 14 вересня.
Електричка «Сімферополь-Джанкой» збила жінку на залізничній станції «Остряково».
Електропоїзд «Новоолексіївка-Сімферополь» збив чоловіка на станції «Молодіжна».
Особи загиблих встановлюються.
Лінійний відділ міліції проводить розслідування.
Крім того, 14 вересня на півночі Криму, в Красноперекопську маневровий локомотив зачепив 70-річну жінку. Постраждалу доставлено до лікарні з вивихом правого плеча і ударом грудної клітки.
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