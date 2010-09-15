У Криму електричками збито на смерть двох людей

Жінка і чоловік загинули під колесами електропоїздів у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, нещасні випадки сталися в Сімферопольському районі у другій половині дня 14 вересня.

Електричка «Сімферополь-Джанкой» збила жінку на залізничній станції «Остряково».

Електропоїзд «Новоолексіївка-Сімферополь» збив чоловіка на станції «Молодіжна».

Особи загиблих встановлюються.

Лінійний відділ міліції проводить розслідування.

Крім того, 14 вересня на півночі Криму, в Красноперекопську маневровий локомотив зачепив 70-річну жінку. Постраждалу доставлено до лікарні з вивихом правого плеча і ударом грудної клітки.