У Нікополі жінка вбила 4 своїх новонароджених дітей

14 вересня працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС в Дніпропетровській області в ході реалізації оперативної інформації затримана непрацююча 37-річна мешканка Нікополя, яка з 1994 по 2010 роки скоїла вбивство своїх чотирьох новонароджених дітей.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в області.

Як було встановлено, жінка у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем одразу після пологів за місцем проживання шляхом удушення позбавляла життя своїх новонароджених немовлят. Трупи дітей вона ховала на балконі своєї квартири.

Під час проведення огляду місця злочину співробітниками міліції на балконі у двох металевих відрах були виявлені 4 поліетиленові пакети з муміфікованими залишками тіл новонароджених, стать яких встановити неможливо.

За даним фактом слідчим відділом Нікопольського міського відділу міліції порушена кримінальна справа за ст. 117 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Зловмисниці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.