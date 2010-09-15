Кіровоградщина: міліція затримала групу наркоторговців

На Кіровоградщині співробітники УБОЗ УМВС затримали групу з 9 осіб, які підозрюються у виготовленні та розповсюдженні наркотичних засобів на території міста та області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Через організовану раніше судимим кіровоградцем мережу наркотики розповсюджувались близько 4 років. Група працювала з чітким розподілом ролей. Шість осіб займалися безпосередньо виготовленням та збутом, в обов’язки ще трьох підозрюваних входили функції контролю за рештою. За будь-які порушення збувальників, невдалі оборудки або нечесний розрахунок, винуватців безжально били. Четверо з групи – наркозалежні, серед них також 25-річна мати 2-місячної дитини.

Наркотичні засоби виготовлялись вдома у одного з підозрюваних. Щоденний загальний прибуток обчислювався в сумі близько 40 тис. грн.

Під час огляду помешкань підозрюваних правоохоронці вилучили 3 пістолети іноземного та вітчизняного виробництва травматичної дії, холодну зброю, 1000 кубічних сантиметрів опію ацетильованого, 5 грамів амфетаміну, понад 10 кілограмів макової соломки, прекурсори для виготовлення наркотичних засобів та гроші в сумі більше 20 тис. грн.

Наразі працівниками УБОЗ УМВС задокументовано близько 20 фактів реалізації наркотичних засобів. 8 осіб затримано та заарештовано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів групою осіб), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.