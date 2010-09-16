Полтавщина: медик психіатричної лікарні вимагав хабарі
11:44, 16 вересня 2010Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу
У Полтавській області правоохоронці викрили співробітника психіатричної лікарні, який вимагав та отримав 2,8 тис. грн. хабара від місцевого жителя за сприяння в отриманні III групи інвалідності.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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