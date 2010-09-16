Полтавщина: медик психіатричної лікарні вимагав хабарі

У Полтавській області правоохоронці викрили співробітника психіатричної лікарні, який вимагав та отримав 2,8 тис. грн. хабара від місцевого жителя за сприяння в отриманні III групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.