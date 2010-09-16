5-річна дівчинка померла після побоїв прийомної матері

У м. Макіївка Донецької області прокуратура розслідує смерть 5-річної дівчинки, що наступила після побоїв її прийомної матері.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що минулої суботи, 11 вересня, до дитячої інфекційної лікарні Макіївки з гострими болями в животі поступила 5-річна дитина. За годину дівчинка померла в реанімації. При огляді тіла були виявлені множинні шрами від ран на спині та виразкові утворення на колінах.

Було встановлено, що після смерті батька і позбавлення матері батьківських прав дівчинка разом із молодшою сестрою потрапила до дитячого будинку, і звідти їх передали під опіку 44-річній місцевій жительці. Опікунка взяла дівчаток на виховання в серпні минулого року, зібравши всі необхідні документи, пройшовши спеціальні батьківські курси і одержавши необхідний дозвіл психологів.

За словами «нової мами», перші півроку все було нормально, з дівчатками було повне взаєморозуміння, а потім старша донька «стала неконтрольованою», тому до неї довелося застосовувати суворі заходи виховного характеру.

«Виховні» заходи застосовувалися і до меншої, 3-річної дівчинки, правда, не так часто.