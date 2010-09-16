Кіровоград - зона надзвичайної екологічної ситуації

Депутати Кіровоградської міської ради ухвалили на сесії звернення до Президента України, у якому просять визнати обласний центр місцевістю надзвичайної екологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, під зверненням підписались голови усіх депутатських фракцій, лідер позафракційної групи та міський голова Володимир ПУЗАКОВ.

У зверненні депутати зазначають, що Кіровоград – єдине місто в Україні, де проводиться видобуток уранової сировини для атомної енергетики.

«Процес видобутку уранової руди виконується підземним способом з використанням вибухів, під час яких порушується цілісність масивів гірських порід із утворенням мікротріщин. Це призводить до збільшення швидкості міграції підземних вод та небезпечного радіоактивного газу радону, який має властивість накопичуватись у підвалах, цокольних поверхах та в одноповерхових будинках. Рівень концентрації радону на території міста ніхто систематично не вимірює. А там, де проводили локальні дослідження, фіксувалися перевищення гранично допустимої норми у 2-4 рази. Видобуток руди супроводжується складуванням у вигляді териконів гірських порід з підвищеним вмістом радіоактивних елементів», йдеться у зверненні.

Депутати міськради мотивують збільшення у Кіровограді кількості онкологічних та інших захворювань тим, що населення змушене проживати у зоні довготривалого техногенно-екологічного навантаження, яке перевищує норми, встановлені Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

“Якщо в 1967 році, до початку видобутку уранової руди, рівень онкозахворюваності в місті становив 201 чол. на 100 тис. населення, то на сьогодні він дорівнює 406,4 чол. (середній показник в Україні складає 347,5 чол.). З 1972 року до сьогодні приріст захворюваності на рак на Кіровоградщині становить 73%, а показник смертності від цієї хвороби найвищий у державі”, наголошується у зверненні.