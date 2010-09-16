Київрада виділила 4 млн. грн. на програму «Турбота»

Київрада ухвалила рішення про виділення коштів для проведення міської комплексної програми «Турбота».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 99 депутатів.

Управлінням у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці будуть спрямовані видатки в обсязі 4111,5 тис. грн. на виконання міської комплексної програми «Турбота». Зокрема, це надання фінансової підтримки громадським та благодійним організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, забезпечення проведення соціально-освітніх програм Київського міського Центру роботи з жінками, надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених.

Прийняття цього проекту рішення дозволить реалізовувати соціальні програми спільні з громадськими та благодійними організаціями, проведення соціальних акцій та загальноміських заходів, йдеться у повідомленні.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ нагадав, що програма «Турбота» виконується вже п’ятий рік. «Київська влада завжди ставила своїм пріоритетом виконання соціально спрямованих програм, допомогу малозабезпеченим громадянам міста. Тому навіть незважаючи на певні проблеми з наповненням бюджету відшукали можливості профінансувати цю вкрай важливу програму», - сказав він.