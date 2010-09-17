Херсонщина: вихованці дитбудинку вкрали з рахунків інших сиріт 15 тис

У Херсонській області вихованці дитячого будинку, які вкрали з рахунків інших сиріт 15 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України у Херсонській області, 6 вересня до чергової частини міліції звернувся директор одного з дитячих будинків із заявою про те, що з рахунків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, невідомі вкрали близько 15 тис. грн.

Оперативники з’ясували, що банківські картки знаходилися у шафі у кабінеті юриста, що зачинявся на ключ. Одного дня юрист виявив одну з карток не у шафі, а на столі, тому стало зрозуміло, що в кабінеті хтось був і використав картки. Правоохоронці зняли відбитки пальців, почали відпрацьовувати раніше судимих осіб, опитувати викладачів, вихователів і дітей.

При відпрацюванні магазинів та ринків з’ясувалось, що двоє підлітків регулярно купували дорогі мобільні телефони, одяг, відпочивали у кафе. За описами було складено фотороботи. Під підозру потрапили двоє вихованців дитбудинку: 16-ти і 15-ти років. У них у кімнатах знайшли дорогі речі. Підлітки зізнались, що підібрали ключі від кабінету юриста і періодично брали банківські картки та знімали з них гроші.

Після проведення кількох перевірок буде вирішуватись питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).