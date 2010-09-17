Вінниччина: 80% дітей мають відхилення у фізичному розвитку

У Вінницькій області почала роботу пересувна клініка для проведення медичного огляду дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

«В області ми розпочали медичний огляд дітей. Для цього задіяна спеціальна медична пересувна клініка на базі автомобіля, оснащеного медичною технікою. В районах, селах медичний огляд проводять лікарі районних лікарень», - повідомив М.ДЖИГА.

Він також зауважив, що, за останніми даними, з 500 оглянутих дітей 80% мають відхилення у фізичному розвитку.

«Дитина, яка цілодобово сидить за комп’ютером, по 6 годин у класі – вже з цього часу ми формуємо інвалідів. Потрібно дітей фізично навантажувати, потрібно, щоб вони були на свіжому повітрі, потрібно, щоб вони займались спортом», - вважає губернатор.

У зв’язку з цим він повідомив, що зараз в області проводиться інвентаризація усіх спортивних майданчиків. М.ДЖИГА наголосив, що всі майданчики мають бути обладнані належним чином.

Він переконаний, що хворих дітей стане менше, якщо вони займатимуться фізкультурою і спортом.

«Ми будуємо лікарні, а нам потрібно будувати спортивні майданчики, спортивні споруди. Дітьми потрібно займатись, а в нас, на жаль, цього немає. В області ця робота розгорнута», - сказав М.ДЖИГА.