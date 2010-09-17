У Криму батьки вбили півторарічну дитину

У Криму за підозрою у вбивстві півторарічної дитини затримані її батьки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК, 16 вересня увечері до міліції від лікаря Лівадійської лікарні надійшла інформація про те, що до лікарні був доставлений півторарічний хлопчик у тяжкому стані. Дитина незабаром померла у реанімаційному відділенні лікарні.

До медустанови хлопчика привезли його 17-річна мати і вітчим. Молода пара тривалий час ніде не працювала. Дізнавшись про смерть сина, молоді батьки відразу же з лікарні втекли. Така поведінка дала правоохоронним органам підстави припустити, що смерть дитини була не випадковою. Крім того, під час першого огляду на тілі малюка були виявлені численні гематоми.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів батьки дитини були встановлені і затримані. Як виявилось, вітчим ялтинським міліціонерам відомий давно, і на даний час перебуває під слідством. Раніше проти нього порушувалася кримінальна справа за фактом незаконного позбавлення волі жителя Алупки і нанесення йому тілесних ушкоджень.

"На допиті батьки ситуацію, що склалася, пояснила тим, що увечері дитині стало погано, за рекомендацією родичів їй дали медичний препарат, від якого стан малюка погіршав, після чого батьки звернулися по кваліфіковану допомогу лікарів", - повідомили у міліції.

За висновком судово-медичної експертизи, окрім гематом і садна на тілі, у дитини є множинні розриви внутрішніх органів.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті дитини, порушено кримінальну справу. Стосовно затриманого вітчима обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Проводиться перевірка щодо причетності матері до скоєння даного злочину.