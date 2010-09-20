Тернопільщина: у лікарні "швидкої" виявили фінансові порушення

Працівники Контрольно-ревізійного управління виявили у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги фінансових порушень на загальну суму 490,3 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ в Тернопільській області, ревізію фінансово-господарської діяльності лікарні проводили за період з 1 травня 2008 року по 1 липня 2010 року.

Ревізори, зокрема виявили, що в лікарні зайво нарахували та сплатили внесків до Пенсійного фонду від суми фонду оплати праці працюючих інвалідів, що призвело до збитків у 18,3 тис. грн. Також встановлено непоодинокі випадки оплати праці за невідпрацьований робочий час – загалом на 0,86 тис. грн., невірно було проведена індексація заробітної плати, що призвело до її переплати на 26 тис. грн.

Крім того, зафіксовано чимало фактів покриття за рахунок бюджетних коштів витрат сторонніх юридичних осіб, загальна сума становить 20 тис. грн.

За наслідками ревізії на шістьох осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення, до медзакладу застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, про виявлені порушення проінформовано прокуратуру Тернополя.