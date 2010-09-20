На Житомирщині встановили пам’ятник Матері

У Коростишеві Житомирської області з нагоди 511-ї річниці міста урочисто відкрили пам’ятник Матері.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії відкриття взяли керівники міста й області, представники громадськості.

Пам’ятник встановили на центральній площі міста.

Працював над створенням пам’ятника скульптор Віталій РОЖИК, роботи якого відомі не лише в Україні, а й за її межами. Пам’ятник виконано з граніту.

Виступаючи перед присутніми, Коростишівський міський голова Микола ЧИКОЛАЙ зауважив, що «у Коростишеві є така добра традиція, що до усіх пам’ятних дат, образно кажучи, одягається місто у нову одежу, відкриваються пам’ятники та пам’ятні знаки".

«Вчора у рамках проведення обласної спартакіади імені Заслуженого тренера України Володимира Зорніка урочисто відкрито пам’ятний знак легендарному футболісту, відомому воротарю київського «Динамо» і збірної СРСР, а сьогодні відкрито символ материнства й ласки - пам’ятник Матері», - сказав мер Коростишева.