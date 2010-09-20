Прикарпаття: вироблятимуть екологічно чисте молоко для дітей

14:06, 20 вересня 2010
Новини регіонів
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Розпорядженния ОДА

На Прикарпатті вироблятимуть екологічно чисте молоко для дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА.

Розпорядженням затверджено план робіт на виконання першого етапу інвестиційно-інноваційного проекту «Виробництво дитячого харчування на основі екологічно чистого коров’ячого молока в Рогатинському районі». Згідно з розпорядженням це зроблено задля розвитку в області органічного рільництва на промисловій основі та створення виробничої бази з використанням сучасних технологій для виготовлення екологічно чистих продуктів харчування. Керівник області доручив Прикарпатському науково-аналітичному центру провести консультації щодо визначення асортименту продукції дитячого харчування з натурального молока, здійснити аналіз ринку національного виробництва дитячого харчування та дослідити можливості виходу прикарпатської екологічно чистої продукції на ринки інших країн тощо.

 

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