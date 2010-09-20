У Чернігові вшанували пам'ять психічнохворих

У Чернігові вшанували пам`ять військовополонених та психічно хворих людей, розстріляних нацистами у роки окупації міста у 1941-1943 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, на території Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні відбулося урочисте відкриття пам`ятного обеліску. У заході взяли участь керівництво Чернігова, ветерани, колектив лікарні та ліцеїсти Чернігівського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою. Вони поклали квіти до обеліску, хвилиною мовчання вшанували загиблих.

Перед присутніми виступив Почесний громадянин Чернігова, краєзнавець, колишній підпільник і партизан Герард КУЗНЄЦОВ. Він повідомив, що на території лікарні у роки Великої Вітчизняної війни знаходився німецький табір для військовополонених. За підрахунками дослідників, там було знищено близько двох тисяч радянських військовополонених та 500 психічнохворих. "Загалом, у Чернігові з вересня 1941 року до вересня 1943 року фашисти розстріляли 50 тисяч мирних жителів та військовополонених", - зазначив він.

Завтра, 21 вересня, у Чернігові відбудуться заходи з нагоди 67-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.